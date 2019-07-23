سلطة دبي للخدمات المالية تنضم إلى شبكة تخضير النظام المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن انضمامها إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين، لتخضير النظام المالي، لتصبح بذلك السلطة واحدة من أوائل الهيئات التنظيمية التي تنضم لهذه الشبكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجمع هذه المنصة العالمية تحت مظلتها البنوك المركزية والمشرفين طوعياً لتبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير وحماية البيئة وإدارة مخاطر التغير المناخي في القطاع المالي، وتوظيف الموارد المالية الحالية، لتحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام. وتهدف الشبكة إلى حفز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، والارتقاء بدور النظام المالي في إدارة المخاطر، وحشد رأس المال للاستثمارات الخضراء والمنخفضة الكربون في السياق الأوسع للتنمية المستدامة بيئياً.

وتأسست شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي في ديسمبر 2017 بثمانية بنوك مركزية ومشرفين خلال «قمة الكوكب الواحد» في باريس، وتنامي عدد أعضائها منذ ذلك الحين، لتضم اليوم 42 عضواً و 8 مراقبين يمثلون القارات الخمس. وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية في أغسطس 2018 مبادئها التوجيهية الخاصة بالسندات الخضراء التي تهدف إلى تسهيل إصدار وإدراج سندات الدخل الثابت المرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك الصكوك الخضراء المدرجة في بورصة»ناسداك دبي»، أكبر بورصة لعمليات إدراج الصكوك في العالم».