بعد انخفاضه عاليما.. ننشر أسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب اليوم، اليوم الثلاثاء 23 يوليو، في السوق المصري.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1415.15 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 565 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 659 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 753 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5272 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.