شكرا لقرائتكم خبر عن "نوفا": منتدى غاز شرق المتوسط يعقد اجتماعه الثانى بالقاهرة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف القاهرة، الخميس المقبل، الاجتماع الثانى لوزراء الطاقة فى الدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط.

وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، فى تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية ، إنه من المنتظر حضور وزراء الطاقة فى دول الأعضاء فى المندى إلى جانب وزير الطاقة الأمريكى فرانك فانون.

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وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن فانون سيغادر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم متوجها للقاهرة للمشاركة فى الاجتماع الثاني الذى من المقرر أن يتناول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، مشيدا بدور مصر المحوري فى التعاون فى مجال الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.

وإلى جانب مصر يضم المنتدى، الذى تم تدشينه فى منتصف يناير الماضى ومقره القاهرة، قبرص واليونان وإيطاليا، والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث يأتى إنشاؤه فى إطار سعى مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة بهدف إنشاء سوق إقليمية للغاز.