شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيهين فى تعاملات سوق الصاغة بمصر، بعد انخفاض طفيف فى سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1418 دولارا حتى الآن.

ويسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 656 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم حتى الآن، فى وقت يتوقع فيه تجار الذهب عدم استقرار الأسعار عند هذا الحد، فى حالة استمرار انخفاض أوقية الذهب.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 562 جنيها.

عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 749 جنيها للجرام.

Advertisements

الجنيه الذهب :5248 جنيها.

أوقية الذهب 1418 دولار.

يشار إلى أن أسعار الذهب شدت خلال الثلاثة أيام الماضية اضرابات كبيرة، صعودا وهبوطا، إذ صعد الذهب عالميا لأعلى مستوياته فى 6 أعوام، مسجلاً 1452 دولارا للأوقية، وهو أعلى سعر للذهب منذ مايو 2013، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر لترتفع على مدار يومين قرابة 18 جنيها للجرام فى سوق الصاغة بمصر.

وفي مؤتمر للبنك المركزي الأمريكى الخميس الماضى، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادى سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومى 30 و31 يوليو، وتغذى أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، لكن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أصدر بيانا فسر فيه تصريحات رئيسيه وهو ما تسبب فى هدوء الأسواق وتراجع الذهب.