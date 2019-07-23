شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى يطلق الخطة الاستراتيجية للاستدامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق سوق دبى المالى، اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية للاستدامة 2025، وذلك للبناء على ما حققه من إنجازات على صعيد نشر أفضل ممارسات الاستدامة، وبخاصة فى مجالات حوكمة الشركات والمسئولية المجتمعية والبيئية (ESG)، بين كافة فئات المتعاملين بوجه عام والشركات المدرجة على وجه الخصوص.

وتستهدف استراتيجية الاستدامة تحويل سوق دبى المالى إلى سوق رأس المال المستدام الرائد فى المنطقة بحلول العام 2025، وذلك عبر الالتزام الراسخ بمجموعة من القيم المشتركة مع كافة المتعاملين والمستندة إلى أربع ركائز رئيسية هى: التقارير والإفصاحات المستدامة، التوعية بشأن الاستثمار المستدام، إدراج الأدوات المالية الخضراء، والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية.

وشكل السوق لجنة تتولى متابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة من خلال برامج لتوعية المستثمرين وكافة المتعاملين، والمساهمة فى جهود التنمية المستدامة فى دبى ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً، كما ستعمل اللجنة على تضمين ممارسات وسياسات الاستدامة فى جميع عمليات سوق دبى المالى على المدى الطويل بما فى ذلك استكشاف المخاطر وتنفيذ مبادرات التنمية الاجتماعية.

وتخطط اللجنة لإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى زيادة الوعى حول الأهمية المتزايدة للاستثمار المتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات والمسئولية المجتمعية والبيئية (ESG)، وتشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بالتطبيق السليم لممارسات الحوكمة وإعداد تقاريرها وفقاً لذلك، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويلات ودخول أسواق جديدة.

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وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبى المالى، إن سوق دبى المالى ينفذ منذ العام 2016 سلسلة من المبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة فى أوساط المتعاملين، حيث نعمل بدأب للتحول إلى سوق المال المستدام الرائد على المستوى الإقليمى بحلول العام 2025 من خلال تكريس تلك الممارسات وتحويلها إلى قيم مشتركة للسوق والمتعاملين فيه على حد سواء، وتمثل الخطة الاستراتيجية للاستدامة حجر الأساس لجهود سوق دبى المالى الحثيثة فى قيادة خطوات التطوير بقطاع سوق المال فى الإمارات والمنطقة، وتعكس الخطة أيضاً التزامنا بمواكبة استراتيجية الاستدامة والاقتصاد الأخضر فى دبى باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامى عالمياً، خاصةً وأن الاستثمار المسؤول والاستدامة وحماية البيئة تعتبر مجتمعةً من بين مقاصد الشريعة الإسلامية."

وأضاف عيسى كاظم، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لذلك، يضع سوق دبى المالى مسألة الاستدامة ضمن أولوياته فى مختلف الجوانب المؤسسية والتشغيلية، كما نركز على نشر مبادئ الاستدامة بين الشركات المدرجة ونشجعهم على التوسع فى نشر تقاريرهم حول ممارسات حوكمة الشركات والمسئولية المجتمعية والبيئية، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذا الأمر ضمن العوامل المؤثرة على القرارات الاستثمارية، كما نحرص أيضاً على توعية المستثمرين بشأن مباديء الاستثمار المسؤول."

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبى المالى يتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية من أجل التوعية بممارسات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل لإطلاع المستثمرين والشركات المدرجة وشركات الوساطة والمحللين على اتجاهات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية، ومبادئ الاستثمار المسئول.

ويعد السوق عضواً فاعلاً فى المجموعات الاستشارية الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة حول أسواق المال المستدامة والمعنية بمعالجة ونشر أفضل ممارسات الاستدامة والاستثمار المسئول.