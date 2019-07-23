تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً عدد 31.24 نقطة ليصل إلى مستوى 8876.22 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% خاسراً 18.49 نقطة ليصل إلى مستوى 3804.27 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 43.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 34 شركة، فيما تراجعت 134 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.74%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.35%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%. وجاء سهم "تكافل الراجحى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.58%، ثم اللجين بنسبة 2.34%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم البحرى بنسبة 4.60%، ثم معادن بنسبة 4.24%.

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