شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تحقق تنمية مستدامة وتشهد تطورا كبيرا حيث تمتلك تخطيط للتنمية يمتد حتى 2030، مشيرا إلى الانتهاء من إقامة منظومة تأمينية كبيرة لمدينة شرم الشيخ من جميع الأبعاد والأجهزة الأمنية التقنية.

وأشار المحافظ في كلمته على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجى للبريد في المنطقة العربية 2019، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، إلى وجود 4 بوابات مزودة بأجهزة تقنية أمنية مثل الكشف عن المتفجرات والمخدرات وغيرها.

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وأشار إلى المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ وبدعم من الرئيس والقياذ السياسية مثل مدينة اليخوت وإقامة مبنى ضخم للموبيليا، فضلا عن وجود طريق دولي من النفق لشرم الشيخ يمتد 334 كيلو متر.

وكشف عن افتتاح جامعة الملك سلمان ستفتتح هذا العام جزء منها في مدينة شرم الشيخ وآخر في مدينة التور وجزء في رأس سدر.

وأكد على تحقيق المدينة الكثير من للتقدم والنجاح بشأن منظومة الاتصالات وخدمات البريد.