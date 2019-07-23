تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرا 18.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6020.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 24.990 نقطة ليصل إلى مستوى 6636.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسراً 6.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4807.61 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 80.9 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار كويتى عبر 4654 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعى الاتصالات والعقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%.
وجاء سهم "الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.61%، تلاه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.52%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.75%، فيما تصدر سهم " شركة إعادة التأمين الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.66% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.59%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 7.44%.
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