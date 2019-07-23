شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقول إنها تعارض بقوة فرض عقوبات أمريكية على شركة صينية بسبب نفط إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إنها تعارض بقوة فرض عقوبات أمريكية على شركة طاقة صينية بزعم انتهاكها عقوبات مفروضة على قطاع النفط الإيراني. وجاءت التعليقات التي أدلت بها هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال إفادة صحفية، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنرونغ بسبب أنها "انخرطت عن علم في تعاملات كبيرة لشراء أو الحصول على نفط خام من إيران".

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