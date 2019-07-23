شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرا 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 1522.24 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 824 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.59%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.89% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعاً بصعود سهم شركة إم بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.66%.