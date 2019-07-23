شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نووية صينية تسعى لتمويل مشترك مع الإمارات من أجل التوسع عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان منشور على موقع حكومي صيني اليوم الثلاثاء أن الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية اتفقت يوم الاثنين مع شركات مناظرة في الإمارات العربية المتحدة على التمويل المشترك لاستثمارات بقطاع الطاقة النووية خارج الصين.

وقال البيان إنه بموجب الاتفاق، فإن الشركات ستُنشئ منصة تسهل الأمر لطموح الشركة الصينية في توسعة تكنولوجيتها النووية وقدراتها التصنيعية في الخارج، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية.

أيضا يوم الاثنين، وقعت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن التنقيب والتطوير بقطاع المنبع وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي المسال.