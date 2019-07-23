شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات WE تطلق حملتها الإعلانية الجديدة تحت شعار "قبل أى حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE حملة إعلانية جديدة تحت شعار "قبل أي حد" وذلك للإعلان عن العديد من الخدمات والمنتجات التي ستقدمها الشركة لعملائها خلال الفترة المقبلة.

وصرح مصدر مسئول بالشركة أن WE كانت دوما سباقة في تقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائها وذلك استكمالا لمسيرتها الناجحة داخل قطاع الاتصالات المصري وكونها أقدم وأعرق مقدم خدمات اتصالات في المنطقة.

وأضاف المصدر أن ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطورات ورفع كفاءة الشبكات الرئيسية والفرعية وتحقيق طفرة حقيقية في خدمات الانترنت داخل السوق المصري من خلال إطلاق باقات جديدة WE Space يبرهن على التزام الشركة نحو عملائها بتقديم تجربة مميزة بأفضل كفاءة ممكنة وبأعلى مستوى من الجودة.

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وأشار المصدر أن الشركة مستمرة في أعمال التحديث والتطوير لتلبية احتياجات عملائها وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم من خدمات الاتصالات وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة والجديدة لعملائها.

يذكر أن المصرية للاتصالات وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE لاتاحة خدمات التليفزيون عبر الانترنت IPTV إلى جانب توقيعها اتفاقية تعاون مع بنك مصر لإطلاق خدمات الأموال عبر المحمول WE Wallet، كما قامت الشركة برفع الحد الأقصى لسرعات الانترنت في مصر لتصل إلى 30 ميجابيت في الثانية بدلا من 5 ميجا بيت لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر.

كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة.

وراعت الشركة في تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.