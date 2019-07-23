مصدر: سي.بي.سي التايوانية تشترى شحنة من خام زاكوم العلوى للتحميل فى سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن سي.بي.سي التايوانية للتكرير اشترت 500 ألف برميل من خام زاكوم العلوي للتحميل في سبتمبر في عطاء.
وأضاف المصدر أن سي.بي.سي اشترت الشحنة بخصم 20 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي للخام.
ولم يتسن معرفة مشتري الخام حتى الآن وفي الشهر الماضي، اشترت سي.بي.سي أربع شحنات من خام زاكوم العلوي للتحميل في أغسطس من شل.
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