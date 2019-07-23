شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنزل بفعل صعود الدولار وجنى أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزي الأمريكى) الأسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزى العملات الأخرى.

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وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة.

لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فورى في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى 16.21 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.7 % إلى 838.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1519.90 دولار للأوقية.