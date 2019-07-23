شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر أكتوبر بخصم 0.25 دولار للبرميل عن الخام العماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شئون النفط فى حكومة دبى اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت السعر الرسمى لخامها بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العمانى لشهر أكتوبر. ويُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم أكتوبر فى نهاية أغسطس لتحديد سعر البيع الرسمى لخام دبى تحميل أكتوبر.

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