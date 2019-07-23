شكرا لقرائتكم خبر عن 750 مليار دولار حجم التبادلات التجارية بين الصين ودول شمال شرق آسيا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد وزير التجارة الصينى "لى تشنغ قانغ" إن حجم التبادلات التجارية بين بلاده ودول شمال شرق آسيا تجاوز 750 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف قانغ خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بشأن الدورة الـ12 لمعرض الصين- شمال شرق آسيا المقررة خلال الفترة من 23 -27 أغسطس المقبل فى مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين أن الصين أكبر شريك تجارى للدول الخمس المجاورة لها فى منطقة شمال شرق آسيا، وأن حجم التجارة بين الجانبين يمثل نحو ربع إجمالى التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي.

وأوضح أن التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية تجاوزت 300 مليار دولار، بينما تخطت التجارة بين الصين وروسيا 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن التعاون الاستثمارى بين الصين ودول شمال شرق آسيا حقق تقدما بارزا.