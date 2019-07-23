تعرف على أوراق ورسوم وأماكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى بدأت محافظة القاهرة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك تفعيلا لقانون التصالح الذى تم اصداره مؤخرا. ويعرض اليوم السابع طرق التقدم على التصالح والأوراق والرسوم المطلوبة. 1_ يتم تقديم طلبات التصالح بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء. 2_ يتم سداد الرسوم نقدا أو الكترونيا. 3_يحصل مقدم الطلب على شهادة يستخدمها لوقف قضايا المخالفة وتنفيذ الأحكام Advertisements الرسوم 1_ من أقل مساحة حتى 250 متر مربع 500 جنيه رسوم. 2_ أكثر من 250 م2 وحتى 500 م2 ، يتم دفع 1000 جنيه. 3_أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه. 4_أكثر من...

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