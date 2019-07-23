وفد من وزارة الاستثمار يتفقد مشروعات مدينة مرسى مطروح الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشروعات استثمارية جديدة فى مدينة مرسى مطروح، وذلك يوم، الخميس، المقبل، برئاسة الوزيرة.
وتعد محافظة مطروح من المحافظات التى نجحت فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة، فى مختلف المجالات الفترة الماضية، كما تشهد المحافظة توسعا فى مشروعات السياحة والعقارات، والتصنيع الصناعى والزراعى.
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