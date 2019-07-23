شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: محافظات الصعيد تستحوذ على 48% من التمويلات بالنصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن محافظات الصعيد "وجه قبلى"استحوذت على 48 % من التمويلات التى اتاحها الجهاز بالفترة من يناير إلى يونيو 2019، والتى سجلت 2.8 مليار جنيه.

وأضافت جامع فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن محافظات الوجه البحرى حصلت على 36% من التمويلات، والمحافظات الحدودية 4 %، والحضر حصل على 12 % من التمويلات.

وبشأن توزيع التمويلات على القطاعات المختلفة، قالت جامع إن النشاط التجارى استحوذ على 68 % والنشاط الصناعى 9% والحيوانى 7% والخدمى 14 % والمهن الحرة 2%، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على تمويلات الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتى تساهم فى المقام الأول بإتاحة منتجات يمكنها المساهمة فى الحد من الواردات.

وأوضحت جامع، أن احلال المنتجات المحلية محل الواردات هو نهج تقوم عليه الدولة حاليا، من خلال اتاحة وحدات صناعية مجهزة للمستثمرين لبدء الإنتاج مع اتاحة تمويلات لها قد تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد.