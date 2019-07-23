شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تفقد 16 بليون ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 12 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 19:44

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، ليقترب من كسر مستوى 8900 نقطة هبوطا، صاحب ذلك تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات اليوم، متراجعا 0.56 في المئة، تعادل 50.34 نقطة هبوطا الى مستوى 8907.46 نقطة في مقابل 8957.80 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1081 نقطة تعادل 13.81 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وسجلت السوق المالية تراجعا في السيولة المتداولة الى 2.6 بليون ريال في مقابل 2.7 بليون ريال بتراجع 5 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة 12 في المئة إلى 96 مليون سهم، في مقابل 109 ملايين لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة 10 في المئة إلى 91 ألف صفقة في مقابل 101 ألف، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1056 سهماً، بنسبة 3 في المئة.

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وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 189 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 80 شركة، وهبطت أسعار أسهم 91 شركة، واستقرت أسهم 18 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.098 تريليون ريال (559 بليون دولار) بخسارة 16 بليون ريال (4.25 بليون دولار) نسبتها 0.76 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 12 قطاعا من السوق، كان اكبرها خسارة مؤشر الاعلام والترفية الخاسر 1.85 في المئة الى 11 الف نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 1.59 في المئة، ثم مؤشر الطاقة المتراجع 1.55 في المئة الى 4643 نقطة، تلاه مؤشر الادوية الهابط 1.15 في المئة، الى 3417 نقطة، ثم انتاج الاغذية الهابط بنسبة 1.12 في المئة الى 4109 نقاط.

وفي المقابل ارتفعت بقية المؤشرات، أكبرها صعودا مؤشر التطبيقات الصاعد 5.07 في المئة الى 6444 نقطة ، تلاه مؤشر تجزئة الاغذية المرتفع 1.51 في المئة الى 6800 نقطة، ثم مؤشر التأمين المرتفع 0.29 في المئة، وارتفع مؤشر الاستثمار والتمويل 0.15 في المئة.

أما ابرز الأسهم أمس، فجاء سهم " ام آي اس " في صدارة السوق لجهة الزيادة في السعر بنسبة 5.07 في المئة الى 58 ريالا من تداول 706 ألاف سهم، تلاه سهم اسمنت العربية المرتفع 2.82 في المئة الى 29.15 ريال، وفي المقابل تكبد سهم إتحاد إتصالات أكبر خسارة نسبتها 3.84 في المئة الى 24.04 ريال.