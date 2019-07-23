شكرا لقرائتكم تراجع مؤشر بورصة البحرين لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 18:03

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعه لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 0.46 في المئة تعادل 6.99 نقطة، هبوطا الى 1527.17 نقطة في مقابل 1534.16 نقطة لليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر البحرين الاسلامي 0.16 في المئة ما يعادل 1.20 نقطة الى 764.15 مقابل 762.95 نقطة لليوم السابق.



وسجلت بورصة البحرين ارتفاعا في الاداء، إذ ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.6 مليون سهم في مقابل 1.7 مليون اليوم السابق بنسبة 115 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 349 ألف دينار في مقابل 267 ألف اليوم السابق بنسبة 30 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى91 صفقة في مقابل 68 صفقة بزيادة 34 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت 7 شركات، وهبطت 5 شركات أخرى، واستقرت 5 شركات عند المقارنة بأسعارها أمس.

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 184 ألف دينار بحريني، شكلت 53 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.53 الف سهم، نفذت من خلال 52 صفقة.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 59 ألف دينار، نسبتها 17 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 168 الف سهم، تلاه سهم العربية المصرفية بسيولة 46 ألف دينار نسبتها 13 في المئة.