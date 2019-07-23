شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور قرار رئيس الوزراء بإنشائها..تعرف على منطقة بنها الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 15029م2 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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ونص القرار على أن يرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المطور)، بإنشاء المنطقة الاستثمارية المشار إليها، وتُخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والخدمات المكملة لها.

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كما نص القرار على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة وبالبرنامج الزمنى المحدد.

وتقع المنطقة الاستثمارية، بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، حيث تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبحسب معلومات المنطقة فإنها تقام على مساحة 69 ألف متر مربع، حيث من المنتظر إنشاء 177 مصنع توفر نحو 10آلاف فرصة عمل، وهى من المناطق التى حظيت باهتمام كبير من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.