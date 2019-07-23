شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يستعين بشركة نمساوية لإعادة تقييم مركز القيادة الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعين مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بخبير أجنبى يتبع بيت خبرة نمساوى، للقيام بدراسة الوضع الحالى للمركز المصرى للقيادة الآمنة، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، للحد من حجم حوادث الطرق، واستكمال منظومة التدريب لقائدى المركبات السياحية.

ومن المقرر أن يقوم الخبير النمساوى الذى سيبدأ يوم الأربعاء، المقبل، زيارة مصر للقيام، بدراسة الوضع الحالى للمركز، وتقديم تقرير وافى عن حالة المركز، يلى الزيارة تقديم دراسة كاملة لتعظيم استخدامات المركز، من خلال حزم تدريبية مختلفة تتيحها الإمكانيات الحالية للمركز، بما فى ذلك سبل تنفيذها من خلال ورشة عمل تقوم بها الشركة.