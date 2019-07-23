شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.328 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، مما يعكس استمرار سيطرة البائعين على التداولات في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.31 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.34 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط