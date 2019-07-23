- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يتجاوز القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 4.45 درهم، ليتجاوز بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل لاعلى، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 4.60 درهم كمستوى اول ثم 4.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.30 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.40 وبين مستوى المقاومة هو 4.60 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اعمار للتطوير (EMAARDEV) يتجاوز القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 23-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.