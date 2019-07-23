شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يتجاوز القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 4.45 درهم، ليتجاوز بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل لاعلى، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 4.60 درهم كمستوى اول ثم 4.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.40 وبين مستوى المقاومة هو 4.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد