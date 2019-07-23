شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.47 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.44 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.46 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط