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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 0.845 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.855 درهم، والذي يقابل الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يعد مقاومة قد تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.82 درهم كعملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.87 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.85 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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