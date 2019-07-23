شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 1.36 درهم، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 1.32 درهم مرة أخرى كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.42 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.34 وبين مستوى المقاومة هو 1.37درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط