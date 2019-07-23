شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 4.30 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 4.25 درهم، في ظل استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 4.30 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه مستوى مقاومته التالي عند 4.60 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.23 وبين مستوى المقاومة هو 4.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد