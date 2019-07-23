شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.25 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.26 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليكون بذلك نموذج القاع الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.28 درهم وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا ثم 0.295 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.25 وبين مستوى المقاومة هو 0.28 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد