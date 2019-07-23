شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي والماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.175 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.165 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر مارس من العام الحالي، لذلك نتوقع ان يتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 0.20 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.165 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.17 وبين مستوى المقاومة هو 0.185درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد