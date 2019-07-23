شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يستعيد ارتفاعه -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد السهم ارتفاعه مرة أخرى حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2.18 درهم، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 2.15 درهم، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمكن السهم من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 2.40 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.13 وبين مستوى المقاومة هو 2.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد