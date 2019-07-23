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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة (BOS) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 23-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 0.95 درهم، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 0.90 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض الارتفاعات خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 1.07 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.89 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.94 وبين مستوى المقاومة هو 0.96 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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