شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوصول لـ 99 مليون نسمة..تعرف على أكبر 10 محافظات تكدسا بالسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الساعة السكانية، أمس الأول ، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 99 مليون نسمة، وذلك بعد مرور أقل من 8 أشهر عن الوصول لـ 98 مليون نسمة فى ديسمبر الماضى 2018.

ووفقاً للساعة السكانية، والتى تتبع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر أكبر 10 محافظات تكدسا بالسكان، والأعلى عددا على مستوى الجمهورية، والتى جاءت كالتالى :

1- محافظة القاهرة، سجلت 9.8 مليون نسمة.

2- محافظة الجيزة، سجلت 9.012 مليون نسمة.

3- محافظة الشرقية، سجلت 7.4 مليون نسمة.

4- محافظة الدقهلية، سجلت 6.7 مليون نسمة.

5- محافظة البحيرة، سجلت 6.4 مليون نسمة.

6- محافظة القليوبية، سجلت 5.8 مليون نسمة.

7- محافظة المنيا، سجلت 5.8 مليون نسمة.

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8- محافظة الإسكندرية، سجلت 5.3 مليون نسمة.

9- محافظة سوهاج، سجلت 5.2 مليون نسمة.

10- محافظة الغربية، سجلت 5.1 مليون نسمة.

من الجدير بالذكر، أنه منذ شهر أغسطس 2017، بعد أن تم ميكنة مكاتب وزارة الصحة على مستوى الجمهورية وربط الساعة السكانية بها، أصبح التحديث فى عدد السكان بالساعة السكانية يتم لحظياً وفقا لأعداد المواليد والوفيات بالدولة.

كما تجدر الإشارة إلى أن، نسبة السكان دون 15 عاما، تشكل نحو 35% من إجمالى عدد سكان مصر، بينما تتجاوز نسبة السكان فى الفئة العمرية من 15- 64 عام 61%، وتأتى الفئة العمرية 65 عاما فأكثر، الأقل فى الهرم السكانى بمصر، حيث لا تتجاوز نسبتها 4%، بحسب جهاز الإحصاء.





عدد سكان مصر يصل لـ 99 مليون نسمة