شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع الصين، حيث تدعم الصين مصر بشكل كبير، سواء من خلال التمويلات والمنح، أو من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر، تعرف على العلاقات الاقتصادية فى 6 معلومات.. 1 - إجمالى مشروعات التعاون التنموى بين مصر والصين وصلت إلى 1.6 مليار دولار. 2 – المشروعات فى قطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليم العالى. 2 – المشروعات فى قطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليم العالى. 3 - تبلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 7 مليار دولارفى 134 شركة. 4 – الشركات تعمل في مجالات الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية. 4 – الشركات تعمل في مجالات الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية. 5 - حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.8 مليار دولار العام الماضى. 6 - بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 37.8% . 6 - بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 37.8% .

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