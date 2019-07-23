شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم بالاسواق والكندوز يبدأ من 120 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم، اليوم، الاثنين، 22-7-2019 بمحافظة القاهرة، استقرارا فى الأسعار، وذلك حسبما اعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجاريه بالقاهرة، أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الفترة الحالية، وذلك بسبب وفرة الإنتاج.
أضاف عبد الباسط، أن أسعار اللحوم الكندوز، مستقرة بين 120- 140جنيها، بحسب المنطقة، فيما استقر سعر اللحوم الضأن، بين 130 - 150 جنيها، موضحا أن أسعار الضأن، كانت تشهد ارتفاع فى الأسعار فى هذه الفترة التى تسبق عيد الأضحى، ولكن وفرة العرض ساهمت فى ضبط السعر في السوق.
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