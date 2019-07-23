باقة تجارب وعروض من «مدهش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم «عالم مدهش» لزواره هذا الصيف، باقة من التجارب المذهلة والعروض المجزية، بما في ذلك عروض أوقات السعادة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بحسومات تبلغ 50% على مجموعة مختارة من الألعاب، لغاية 1 أغسطس من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 بعد الظهر خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس).

ويمكن اختبار أكثر من 25 لعبة مميزة ضمن عروض أوقات السعادة، بما في ذلك ألعاب السيارات والدراجات والألعاب المطاطية وقوارب وسيارات التصادم والكاروسيل ولعبة الأكواب وبيت المرآة والقفز والرماية وحلبة التزلج على الجليد. بينما يحظى هواة الألعاب الإلكترونية بتجربة أكثر من 40 لعبة باستخدام أحدث التجهيزات الرقمية والترفيهية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الألعاب المفضلة. كما أطلق «عالم مدهش» عرضاً خاصاً لحاملي بطاقة «إسعاد»، وبات بإمكانهم الاستفادة من رصيد بقيمة 50-60% مضافاً إلى قيمة مشترياتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد جميع المتسوقين في «عالم مدهش» من عروض قيّمة بنسبة 30% على جميع المنتجات لغاية 17 أغسطس بالتزامن مع نهاية فعاليات المركز الترفيهي المغلق خلال موسم مفاجآت صيف دبي.

ونجح عالم مدهش الذي يفتح أبوابه مجاناً في دورته لهذا العام أمام الجميع بتقديم مفاجآت مذهلة ورسم الابتسامة على وجوه زوّاره منذ إطلاقه قبل 20 عاماً، بفضل ما يقدمه من عروض فريدة وألعاب مسلية وأنشطة ترفيهية وعروض خاصة مميزة.