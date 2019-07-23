شهية الإقراض التجاري والشخصي إلى ارتفاع بالربع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استبيان التوجهات الائتمانية الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي للربع الثاني من عام 2019، زيادة الشهية على القروض التجارية مع مزيد من التشديد في معايير الائتمان بالنسبة لهذا النوع من القروض، في حين تراجعت شهية الطلب على القروض الشخصية بشكل معتدل، على الرغم من أن معايير الائتمان لم تتغير، ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وبالنسبة لتوقعات الربع الثالث، توقع المشاركون في الاستطلاع زيادة في شهية الطلب على كل من القروض التجارية والقروض الشخصية، في حين من المتوقع أن تشهد معايير الائتمان المزيد من التشديد.

فيما يتعلق بقروض الشركات الكبيرة والصغيرة، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى زيادة معتدلة في الطلب على القروض التجارية في جميع أنحاء الإمارات، كما زاد الطلب على جميع الشرائح باستثناء قروض غير المقيمين. كما أشار 70% من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم لم يشهدوا أي تغيير على معايير الائتمان.

وبالنسبة للربع الثالث من 2019، أظهر المستطلعون تفاؤلاً، متوقعين زيادة الطلب على القروض التجاري في جميع أنحاء الإمارات والشركات. وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، توقع المشاركون تشديداً أكبر في معايير الائتمان وعبر جميع الشروط والأحكام.

وتراجع الطلب على القروض الشخصية بشكل معتدل في الربع الثاني من 2019، ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الطلب في جميع الإمارات، وخاصة في أبوظبي. ويعزى السبب في انخفاض الطلب على توقعات سوق الإسكان وتوقعات الأسواق المالية والتغيّر في الدخل وأسعار الفائدة. ومن حيث توافر الائتمان، ذكر أكثر من 83% من المشاركين في الاستطلاع أن معايير الائتمان لم تتغير. وبالنسبة للربع المقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على القروض الشخصية مع تشديد معايير الائتمان إجمالاً.

وبالنسبة لاستطلاع الربع الثاني، ذكر المشاركون أن الطلب على القروض التجارية قد زاد بشكل معتدل، خاصة بالنسبة للقروض المحلية والتقليدية، في حين كان الطلب أقل في شرائح قروض المغتربين والتمويل الإسلامي والكيانات التابعة للحكومة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لتوقعات الربع الثالث، قال المستطلعون إنهم يتوقعون زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع الفئات، خاصة للشركات المحلية والكبيرة والقروض التقليدية.

وعندما سُئلوا عن التغير في الطلب على القروض التجارية حسب القطاع، قال المشاركون في الاستطلاع إن الطلب زاد في قطاعات التصنيع والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والغاز والمياه والبناء. من ناحية أخرى، أشارت نتائج المسح إلى انخفاض القروض التجارية في المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) والتعدين والمحاجر وتجارة التجزئة والجملة.

وبالنسبة للربع المقبل، توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع الطلب على القروض في جميع القطاعات باستثناء التعدين والمحاجر.

وبالنسبة للعوامل الرئيسية التي تحدد التغير في الطلب على القروض التجاري، فهي الاستثمار في الأصول الثابتة وتوقعات سوق العقارات.

وفيما يتعلق بالطلب على القروض الشخصية، شهد الربع الأخير انخفاضاً بسبب ضعف الطلب في جميع الإمارات وخاصة أبوظبي، في حين يتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب بشكل هامشي في الربع المقبل، مع تحسن الشهية في الإمارات الشمالية ودبي.

وفي الربع الثاني من 2019، سجلت نتائج الاستبيان زيادة الطلب على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل الإسلامي، في حين كان الانخفاض في الطلب على القروض أكثر وضوحاً بين القروض التقليدية والقروض العقارية لغرض الاستثمار والقروض الاستثمارية لأغراض غير سكنية.

وبالنسبة للربع المقبل، توقع المستطلعة آراؤهم زيادة الطلب في جميع الشرائح، باستثناء قروض السيارات والإسكان والقروض التقليدية.

وعندما سُئل المشاركون عن العوامل التي تعزى إلى التغير في الطلب على القروض في الربع الأخير، قالوا إن العوامل تشمل سوق الإسكان وتوقعات السوق المالية والتغير في الدخل وأسعار الفائدة. وبالنسبة للربع المقبل، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن التوقعات بالنسبة لسوق الإسكان والتغير في الدخل والتوقعات المتعلقة بالأسواق المالية هي من أهم العوامل التي ستؤثر في الطلب على القروض الشخصية.

وحسب فئة القروض، كان التشديد في معايير الائتمان واضحاً في جميع الفئات باستثناء قروض السيارات والقروض الشخصية الأخرى.

وبالنسبة للربع المقبل، من المتوقع أن يزداد التشديد في معايير الائتمان بشكل هامشي، باستثناء القروض الشخصية وقروض السيارات.

وعندما سُئلوا عن تلك العوامل التي تحدد التغير في معايير الائتمان خلال الربع الأخير، أوضح المستطلعة آراؤهم أن التوقعات الاقتصادية ونوعية محفظة أصول البنك ومعدلات المخاطر كانت الأكثر أهمية. وفيما يتعلق بالربع المقبل، كانت التوقعات بالنسبة لسوق الإسكان والتغير في الدخل والتأثيرات الموسمية هي الأكثر أهمية.