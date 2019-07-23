البنوك العاملة في الدولة تضيف لأصولها 90.1 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.6% ( بزيادة مقدارها 45.7 مليار درهم ) ليقفز إلى 2958.6 مليار درهم، مقارنة مع 2912.9 نهاية مايو/أيار الماضي، وبذلك يكون إجمالي أصول البنوك قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.14% بزيادة مقدارها90.1 مليار درهم مع ما كان عليه مع نهاية العام الماضي.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي، فقد ارتفع حجم الائتمان المصرفي خلال يونيو الماضي بنسبة 0.7% (حوالي11.3 مليار درهم ) ليصل إلى 1692.7 مليار درهم، مقارنة مع 1681.4 مليار درهم نهاية مايو الماضي؛ وبذلك يكون إجمالي الائتمان قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.2% بزيادة مقدارها 36.5 مليار درهم.

وقال البنك المركزي: إن حجم ودائع العملاء لدى البنوك خلال يونيو الماضي ارتفع بمقدار 15.4 مليار درهم إلى 1774.3 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، وبذلك تكون ودائع العملاء لدى البنوك قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 1.06% بزيادة مقدارها 18.7مليار درهم، عما كانت عليه مع نهاية 2018.