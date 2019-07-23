موجة تفاؤل تصعد بالأسهم والسيولة نصف مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية ارتفاعات قوية، أمس، على وقع النتائج الإيجابية والاتفاقيات الإماراتية- الصينية التي جرت خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بكين، مما فتح شهية المستثمرين إلى عدد كبير من الأسهم، ولاسيما في العقار والبنوك والاتصالات، وسط سيولة تجاوزت نصف مليار درهم.

ارتفع مؤشر سوق دبي 1.3% ليعزز مستوياته فوق 2770 نقطة، بينما لامس مؤشر أبوظبي 5300 نقطة، من خلال ارتفاعه بنسبة 1.22%، بدعم من الأسهم القيادية في السوقين.

مشتريات مكثفة استهدفت «إعمار العقارية»، وصعد به 2.48% عند 4.95 درهم، عقب إبرام الشركة اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم، كما قفز «الدار» 2.83% إلى 2.18 درهم، تزامناً مع إعلان الشركة تفاصيل مشاريعها الثلاثة لحكومة أبوظبي، وإرساء عقود بلغت 3 مليارات درهم.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 522 مليون درهم، منها 200 مليون درهم في دبي، و322 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 295 مليون سهم، توزعت بواقع 146.2 مليون سهم في دبي، و148.8 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة إلى مستوى 2744.87 نقطة مع الارتفاع الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة. وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.29% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية»، كما «إعمار للتطوير» 2.77%، و«إعمار مولز» 2.6%، و«الاتحاد العقارية» 1.16%، و«أرابتك» 1.47%، و«داماك» 1.63%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.86% بعد ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.78%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.87%، و«جي إف إتش» 0.67%، و«مصرف عجمان» 1.96%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.74% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.74%، و«سوق دبي المالي» 0.67%، و«شعاع كابيتال» 0.94%. وصعد قطاع النقل 0.21% إثر صعود سهم «أرامكس» 0.95%، فيما تراجع «العربية للطيران» 0.93%، و«الخليج للملاحة» 0.12%. وزاد قطاع التأمين 0.55% بعد نمو سهم «سلامة» 0.73%، و«دار التكافل» 1.33%، و«دبي الوطنية للتأمين» 1.27%.

من جانبه، عزز مؤشر سوق أبوظبي مكاسبه عند مستوى 5299 نقطة، بعد ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.2% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 1.52%، و«أبوظبي التجاري» 0.57%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.63%. وصعد قطاع العقار بنسبة 2.7% مدعوماً بارتفاع «الدار»، فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 1.51% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة هامشياً 0.07% مع نزول «أدنوك للتوزيع» 0.73%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.3%.

وانتزع «إعمار العقارية» صدارة التداولات في سوق دبي بقيمة 64 مليون درهم، مغلقاً عند 4.95 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 27.25 مليون درهم، ليغلق عند 5.2 درهم، ثم سهم «جي أف إتش» بتداولات وصلت إلى 12.5 مليون درهم، ليغلق عند 0.899 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 73 مليون درهم، مغلقاً عند 16 درهماً، تلاه سهم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 67 مليون درهم، وأغلق عند 1.66 درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 53 مليون درهم، مغلقاً عند 2.18 درهم.

وسجل سهم «دبي للمرطبات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.97% مغلقاً عند 8.91 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «أملاك» الانخفاض الأكثر بنسبة 1.83% إلى 0.322 درهم.

وفي أبوظبي، كان أكبر الرابحين سهم «أسمنت الخليج»، بنسبة 6.38% مغلقاً عند 0.9 درهم، وعلى العكس، تراجع سهم «القدرة القابضة» بنسبة 6.84% مغلقاً عند 0.89 درهم. وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 146.16 مليون درهم محصلة شراء، منها 137.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و 8.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 146.16 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.25 مليون درهم محصلة بيع العرب، و133.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«جي أف إتش»، و«سوق دبي المالي»، و«أبوظبي الأول»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «دي إكس بي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«دانة غاز»، و«سلامة».

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 160 مليون درهم محصلة شراء، منها 22.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و 137.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 160 مليون درهم محصلة بيع، منها 22.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و137.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.