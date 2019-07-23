الاقتصاد

رسوم إغراق صينية على واردات الصلب الأوروبية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين أنها ستطبق رسوم مكافحة إغراق على بعض منتجات الصلب المقاوم للصدأ، من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وقالت وزارة التجارة في الصين، أمس الاثنين، إن سوم مكافحة الإغراق ستتراوح بين 18.1% وحتى 103.1%، وسيتم تطبيقها على الصلب المقاوم للصدأ، وذلك من شركات من الاتحاد الأوروبي و3 دول آسيوية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من 23 يوليو/‏تموز الجاري. ويأتي القرار بعد تحقيق مكافحة الإغراق في يوليو/‏تموز الماضي، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة «شانشي تايجانج» الصينية لصناعة الصلب مقاوم للصدأ.
وأضافت الوزارة الصينية: «وكالة التحقيقات نشرت إعلاناً أخيراً بأن هناك إغراقاً داخل المنتجات التي تم التحقيق فيها»، مشيرة إلى أنها تسببت في تدمير جوهري للصناعة داخل الصين.

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