شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجدد مطالبته لـ «الفيدرالي» بخفض قوي للفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مطالبته للاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» بخفض قوي لمعدلات الفائدة، قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو الجاري، مع توقعات على نطاق واسع بخفض معدل الفائدة.

وأضاف في عدة تغريدات عبر «تويتر»، أمس الاثنين: «مع عدم وجود تضخم تقريباً، فإن الولايات المتحدة تُجبر بلا داعٍ على دفع معدل فائدة أعلى بكثير من الدول الأخرى، فقط بسبب الاحتياطي الفيدرالي المضلل للغاية».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، يستمر التشديد الكمي، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة المنافسة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجب أن تكون معدلات الفائدة أقل من ذلك بكثير والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والثروة مرتفعان للغاية.

وذكر أن ما يفعله «الفيدرالي» مضيعة للوقت والمال.

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