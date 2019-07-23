«سي إن إن»: دبي وجهة عالمية للأعمال والتكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شبكة «سي إن إن» العالمية، إن دبي أطلقت العديد من مشاريع وبرامج المسرعات لدعم رواد الأعمال الذين يطرحون أفكاراً تجارية مبتكرة، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الأعمال والتكنولوجيا.

كما قدمت الإمارة عدداً من المبادرات التي ساهمت في تعزيز معنويات الأعمال، بما فيها إصدار رخصة مزدوجة للشركات المسجلة في المنطقة الحرة، وتخفيض رسوم السوق المفروضة على الشركات من 5 % إلى 2.5%، بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي تسمح بملكية الأجانب بنسبة 100% خارج المناطق الحرة.

كما تشهد السياحة العلاجية نشاطاً في دبي، حيث سجلت معدلات نمو 13% سنوياً، وتخطط الإمارة لاستقطاب 500 ألف سائح يطلبون العلاج بحلول 2021.

وأصبحت دبي معروفة بحلولها العلاجية المتطورة، بما في ذلك الأطراف الاصطناعية المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.