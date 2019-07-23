شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تسند عقوداً هندسية إلى «بلفنجر» ضمن قطاع الصناعات الهيدروكربونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أسندت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عدة عقود هندسية إلى «بلفنجر» لتقديم الخدمات الهندسية والصناعية. وتشمل المشروعات التي أمّنها قطاع بلفنجر الشرق الأوسط، تقديم خدمات الهندسة والتصميم في المنشآت البرية. وستقوم بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط بموجب الشروط التي تنص عليها عقود خدمات الهندسة والتصميم الشاملة، بتقديم الخدمات الهندسية لمصنع جديد لمعالجة مياه الصرف داخل مجمع المصافي بمنطقة الرويس، فضلاً عن تصميم أساسي وحزمة تفصيلية من الخدمات الهندسية، لدعم المنظومة الحالية لمراقبة الغبار الكبريتي في منشأتين لمعالجة مركبات الكبريت.

وقال ماركو فان در لندن، مدير بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط الإقليمي في الإمارات: «نشعر ببالغ السرور لأننا أتينا بخبرات بلفنجر تيبودين وجودة أعمالها وقدراتها التنافسية، للعمل في هذه المشروعات المهمة، مع إضافة القيمة إلى اقتصاد أبوظبي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أدنوك» تسند عقوداً هندسية إلى «بلفنجر» ضمن قطاع الصناعات الهيدروكربونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.