«هاليبرتون» تبحث التعاون مع مصر لتنمية حقول البترول والغاز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت شركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقي، سبل التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية للتوسع في أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وجو رينى الرئيس التنفيذى للشركة والوفد المرافق. وناقش الجانبان التعاون في تطبيق أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة أنشطة حفر الآبار البترولية وتحسين إنتاجية الحقول إلى جانب دعم أنشطة السلامة والصحة المهنية والبيئية بمواقع الإنتاج والتي تأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل قطاع البترول.

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين لتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفقاً لأحدث التقنيات والنظم الإدارية العالمية. (وام)

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