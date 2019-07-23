«أبوظبي الأول» يحصد جائزة «أفضل مسيرة تحول في العالم» من يوروموني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة «أفضل مسيرة تحول في العالم»، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميّز 2019 الذي أقيم مؤخراً بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت جائزة هذا العام، الأهمية المتنامية للبنوك الإماراتية ضمن القطاع المالي العالمي؛ فقد حصل بنك أبوظبي الأول على جائزة «أفضل مسيرة تحول»، عقب نجاحه في دمج وتوحيد خدماته وعروضه وتعزيزها على مدى العامين الماضيين.

وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «تُبين هذه الجوائز المرموقة، قصة النمو والنجاح التي شهدها بنك أبوظبي الأول، بدءاً من الإعلان عن الاندماج مروراً بتوحيد الأنظمة التقنية وصولاً إلى مرحلة عمل البنك بكامل طاقته وإمكاناته كمؤسسة مصرفية موحدة».

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