مطار الشارقة يستقبل الرحلة الافتتاحية لـ «Air Peace» النيجيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل مطار الشارقة مؤخراً، الرحلة الافتتاحية لشركة الطيران (Air Peace) النيجيرية، قادمة من مدينة لاجوس، لتتخذ من مطار الشارقة أول محطة دولية لها خارج قارة إفريقيا، مستفيدة من موقعه الجغرافي ومستوى الخدمات التي يقدمها لشركات الطيران والمسافرين على حد سواء.

يؤكد اختيار شركة الطيران (Air Peace) النيجيرية لمطار الشارقة، أهمية سوق السفر المتنامي ونشاط الحركة السياحية والاقتصادية، من وإلى إمارة الشارقة، حيث قامت الشركة بتعيين وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» وكيلاً حصرياً لها في السوق الإماراتي.

وبعد هبوط الطائرة على أرض المطار، كان في استقبالها عدد من مديري المطار ووفد من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة وتم الترحيب بالمسافرين وطاقم الطائرة بشكل يعكس كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نرحب باتخاذ شركة الطيران (Air Peace) النيجيرية من مطار الشارقة، محطة ووجهة لرحلاتها، وأكد حرص المطار على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لشركة الخطوط الجوية النيجيرية ولشركات الطيران كافة التي تعمل من المطار بما يضمن لها النجاح ويمكنها من توفير خدماتها للمسافرين بكل كفاءة.

وأضاف المدفع: «إن إمارة الشارقة تحظى بإقبال متزايد من السياح ورجال الأعمال القادمين من مختلف الوجهات الإفريقية بما فيها نيجيريا، لذلك فإن هذه الرحلات تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز للسياحة والثقافة والأعمال، وتجذب المزيد من السياح القادمين من إفريقيا إلى الإمارة».

وقال ألان أونيما، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الطيران (Air Peace): «نشكر المسؤولين في هيئة مطار الشارقة الدولي والعاملين في المطار كافة على الدعم الكبير الذي قدّموه لإنجاز مهمّة لشركة الطيران (Air Peace) النيجيرية وتسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها إلى الشارقة»، وأكد أنّ الخدمات والتسهيلات التي حصلت عليها شركته من المطار، جاءت وفق أعلى المعايير والجودة العالمية، مشيراً إلى أن افتتاح هذا الخط جاء لتلبية الطلب الكبير للسفر في الاتجاهين».وأضاف: «تسيّر الشركة رحلات إلى أكرا وفريتاون وبانجول وداكار في إفريقيا، وتعتبر إمارة الشارقة المحطة الأولى للشركة خارج القارة السمراء، ونتمنى أن تكون محطة مركزية لانطلاقة الشركة نحو العالمية، خاصة أن الإمارة تتمتع بموقع استراتيجي مثالي».

وتسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى الشارقة من خلال تشغيل طائرة بوينج 777 بمعدل (3) رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والسبت. حيث تنطلق من مطار الشارقة إلى مطار لاجوس الدولي الساعة الثامنة صباحاً.