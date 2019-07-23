أرباح بنك رأس الخيمة تقفز 28% إلى 555 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للنصف الأول من العام ليسجّل 554,9 مليون درهم، بنسبة 28,5% على أساس سنوي، حيث سجّل صافي أرباح الربع الثاني 284,8 مليون درهم، ما يوازي ارتفاعاً بنسبة 25,7% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018. كما تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5,4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1,4% على أساس سنوي ليصل إلى 35,3 مليار درهم، مع تسجيل نموّ في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «لقد كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة، في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3,7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواً في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ

44 مليون درهم، بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 56,9 مليون درهم في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية. لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال».

وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 0,4% على أساس سنوي، وبنسبة 1,4% على أساس نصف سنوي.

في حين بلغ إجمالي الودائع 38,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه.

كما ارتفع العائد على الموجودات بنسبة 2,1% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15,6% (احتسبت على أساس سنوي).

استعراض الأداء

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تحسن إجمالي الإيرادات البالغ ملياري درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018. وكان صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي للنصف الأول من العام 2019 قد سجّلا 1,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,6% على أساس سنوي. كما تحسّنت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 108,3 مليون درهم، لتصل إلى 614,2 مليون درهم على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية التي بلغت 56.9 مليون درهم، وفي إيرادات الرسوم والعمولات بمقدار 44 مليون درهم. ومن جهة أخرى، فقد زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 5,1% على أساس سنوي، بينما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بحوالي 39,1% مقارنة مع 39,9% في النصف الأول من العام 2018.

ونتج عن النمو في إجمالي الموجودات منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة قدرها 495,3 مليون درهم، في إجمالي القروض والسلف، وزيادة قدرها 2,2 مليار درهم في الودائع لدى البنوك، وزيادة بمقدار مليار درهم في النقد والأرصدة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وساهم النمو القوي في قروض الخدمات المصرفية للشركات، والتي بلغت نسبتها 3,1%، في زيادة إجمالي القروض والسلف، بينما نمت ودائع العملاء بمقدار 4,7 مليار درهم، لتسجّل 38,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه. ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار بالبنك بمقدار 1,5 مليار درهم.

نوعية الموجودات

أغلقت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3,7% مقارنة مع 3,9% في 30 يونيو 2018 ومع 4,2% في 31 ديسمبر 2018.