«ألف»: 50% مبيعات «الممشى» وإنجاز 27% من الأعمال الإنشائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألف»، عن وصول الأعمال الإنشائية في مشروعها متعدد الاستخدامات «الممشى» إلى نسبة 27 في المئة من أعمال المرحلة الحالية، والتي تتضمن 15 مبنى متعدد الاستخدامات، يشتمل على 1193 وحدة سكنية و88 محلاً تجارياً، وتبلغ المساحة الإجمالية لأعمال الإنشاءات القائمة خلال هذه المرحلة 629 ألف قدم مربعة.

أوضح عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، أن المجموعة التزمت بشكل تام بالخطط والمواعيد الموضوعة لتنفيذ وتسليم المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية، لتقدم منتجاً عقارياً مميزاً.

كما كشفت المجموعة عن تجاوز المبيعات حاجز ال 50 في المئة من إجمالي مشروع الممشى بمختلف مراحله، والمتمثلة في بيع نحو 1700 وحدة سكنية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين، وذلك نتيجة ما تقدمه المجموعة من تسهيلات في عمليات الدفع. وقد أطلقت المجموعة مؤخراً عرضاً خاصاً على بيع الوحدات السكنية في مشروع الممشى، يتضمن دفع المستخدم النهائي أو المستثمر خمسة في المئة من قيمة الوحدة كدفعة أولى، ويوزع الباقي على دفعات شهرية بقيمة تبدأ من 2,325 درهماً.

وأشار عطايا إلى أن مجموعة «ألف» العقارية، تقدم للمستخدم النهائي في الشارقة تجربة نمط حياة جديدة في مجتمع متكامل الخدمات، وهو ما شجع ارتفاع حجم المبيعات الحالي، ليتجاوز حاجز ال 50%، نتيجة الخيارات المتعددة التي تقدمها المجموعة للمستهلك النهائي والمستثمر، وبما يجعل المرحلة الحالية أفضل وقت للشراء وبخاصة لغايات الاستثمار الآمن ضمن القطاع العقاري، في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في سوق الشارقة العقاري.

يذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم، والذي يُعَّدُ أول مشروع من نوعه في الشارقة، يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوه من المركبات، بموقع استراتيجي متميز في قلب الطرق السريعة المؤدية لإمارة الشارقة، يضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الأخرى. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3 ملايين قدم مربعة، وستبلغ مساحة المباني 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.

ويقدم المشروع خيارات متعددة من الوحدات السكنية تشمل استوديو وشققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، كما يقدم مشروع الممشى مجموعة من الخدمات والمرافق التي تعتبر الأولى من نوعها في الشارقة، بما في ذلك مواقف منفصلة مخصصة في الجزء السفلي للسكان ومرتادي التسوق.