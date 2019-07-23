الإمارات الأولى عالمياً في إطلاق نطاق «U.AE» الإلكتروني من حرف واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أطلقت حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد «U.AE» لبوابتها الرسمية، كأول نطاق في العالم يتكون من حرف واحد يعبر عن هوية الدولة (U

)، يحوز شهادة من الأمم المتحدة، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة، بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي حازت إشادة من الأمم المتحدة.

ويتألف النطاق الإلكتروني الجديد من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية (u.ae)، حيث يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية (AE.).

تعد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) باللغتين العربية والإنجليزية، منصة متكاملة لكافة الخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدولة، مثل التعليم والاقتصاد والأعمال والبنية التحتية، وقوانين الإقامة والصحة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وغيرها.

أحدث المعايير العالمية

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة ظهر أمس، إن بوابة «u.ae» بنيت وفق أحدث المعايير العالمية المتعلقة بتوفير كافة الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما توفر أكثر من 7 آلاف صفحة معلومات شاملة عن دولة الإمارات، ونحو 3 آلاف خدمة و1000 باقة مفتوحة من البيانات الحكومية والخاصة.

وأضاف المنصوري: «يجسد النطاق «u.ae» الجديد لحكومة الدولة معنى الابتكار المتمثل في السهل الممتنع، ويمثل عنصر البساطة وسهولة التذكر، كما أنه يعبر عن محورية الإنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها وبرامجها وخططها المستقبلية».

وأكد المنصوري، أن إطلاق «u.ae» يأتي في سياق سعي الإمارات للوصول إلى المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية) العام 2021، بعدما حققت الدولة إنجازاً باحتلالها المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم، بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.

ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة السادسة مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً، وفي منطقة غرب آسيا.

أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمارك.

آليات تحليل البيانات

وقال المنصوري إن بوابة بوابة «U.AE» ستضم بيانات موثوقة صادرة عن مواقع التواصل الاجتماعي في المستقبل، كما ستضم آليات لتحليل البيانات وطرق الوصول إلى المعلومات بصورة علمية ودقيقة.

أضاف: «يأتي اعتماد النطاق الجديد في مرحلة مهمة من التحول الرقمي، ندخل فيها عصر الثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية وحكومة الذكاء الاصطناعي. ونحن بهذا النطاق نستلهم توجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا»، مشيراً إلى أن أهم مضامين النطاق الجديد هو التركيز على الإنسان، وفي هذا رسالة من قيادة الدولة مفادها أنكم أنتم الهدف، وأنتم الغاية، وأنتم الرهان، وأنتم الحكومة... أنتم دولة الإمارات.

Advertisements

بوابة شاملة

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام قطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة في الهيئة: «إن بوابة (U.AE) جاءت نتاج عمل 37 فريق عمل، استطلعت آراء آلاف المستخدمين عبر مصطلح «التعهيد الجماعي» بهدف للتعرف إلى احتياجاتهم من البيانات والخدمات»، مؤكداً أن هدف الدولة الرسمي تحقيق تحول إلكتروني بنسبة 100% سنوياً للخدمات الحكومية الجماهيرية ذات الأولوية.

وأضاف الحوسني، أن الجانب المعلوماتي في البوابة يتضمن حقائق وأرقاماً ومعلومات حول الهيكل التنظيمي لحكومة دولة الإمارات، والآباء المؤسسين للاتحاد، واستراتيجيات ومبادرات حكومة الإمارات وأهدافها التنموية والمستقبلية.

وأوضح الحوسني أن بوابة «U.AE» تضم قسماً خاصاً لأصحاب الهمم، وركناً للمشاركة الإلكترونية يشمل منتدى إلكترونياً ومدونات واستطلاعات رأي واستبيانات، ونافذة للمحادثة المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى روابط لصفحات حكومة الإمارات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.

وقال الحوسني إن الشعار الجديد لبوابة حكومة الإمارات يجسد قيم الريادة والوحدة وسعادة الإنسان والأصالة.

7.5 مليون زيارة

شدد المنصوري على أن دولة الإمارات تدخل العصر الرقمي عبر بوابة (U.AE) لنقول للعالم إن الإنسان هو غاية الحكومة في دولة الإمارات، الإنسان بمعناه الواسع؛ المعنى الذي تتجسد فيه قيم المشاركة والتسامح والسلام والرفاهية والسعادة وجودة الحياة والتنمية المستدامة، وأن رسالة (U.AE) هي أنكم أنتم جميعاً شركاؤنا في صنع المستقبل.

وقال المنصوري، إن عدد زيارات صفحات البوابة العام 2018 بلغ نحو 7.5 مليون زيارة، فيما بلغ عدد مشاهدات صفحات البوابة أكثر من 12 مليون مشاهدة، فيما وصل عدد مستخدميها إلى ما يقارب 5 ملايين مستخدم، مؤكداً سعي «الهيئة إلى مضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة».

حملة تعريفية

قال الحوسني: «إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعمل حالياً على إطلاق حملة تعريفية على مستوى العالم، لشرح أبعاد نطاق الحرف الواحد الذي اعتمدته لموقع حكومة الإمارات، والدلالات والمضامين التي ينطوي عليها، ولا سيما جمعه بين الأبعاد الرقمية والوطنية والإنسانية».

وأضاف: «سيتم خلال الحملة تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في استشراف المستقبل الرقمي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى التركيز على العلاقة بين مضمون النطاق والتزام دولة الإمارات بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».